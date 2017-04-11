Иностранцы открыли стрельбу в Кропивницком: есть раненый

Событие квалифицированно как покушение на убийство; двух злоумышленников задержали

В Кропивницком трое иностранцев открыли стрельбу, в результате которой ранен 36-летний местный житель. По предварительным данным, у злоумышленников возник конфликт с пострадавшим, сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области.

Правоохранители задержали двух подозреваемых, поиски третьего стрелка продолжаются.

Происшествие случилось вечером 10 апреля в одном из спальных микрорайонов Кропивницкого. Прохожие увидели, как у подъезда многоэтажки остановился автомобиль. Его пассажиры вышли из салона, зашли в помещение, а уже на обратном пути те же лица направились к другой иномарке.

"Громкую ссору между тремя неизвестными и их оппонентом завершили звуки, похожие на выстрелы. Через минуту участники происшествия разъехались. "Стрелки" просто сбежали, а друг потерпевшего, который был за рулем машины, доставил раненого в больницу", – рассказали в полиции.

Правоохранители установили личности стрелков. Двух подозреваемых задержали возле квартиры, которую они снимали.

Как вещественное доказательство изъят автомобиль "БМВ", на котором и сбежали мужчины с места преступления.

Событие квалифицированно как покушение на убийство. По данному факту начато уголовное производство по ч. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит от 10 до 15 лет заключения.