Иностранцы открыли стрельбу в Кропивницком: есть раненый

Вчера, 11:27

Событие квалифицированно как покушение на убийство; двух злоумышленников задержали 

В Кропивницком трое иностранцев открыли стрельбу, в результате которой ранен 36-летний местный житель. По предварительным данным, у злоумышленников возник конфликт с пострадавшим, сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области.

Правоохранители задержали двух подозреваемых, поиски третьего стрелка продолжаются.

Происшествие случилось вечером 10 апреля в одном из спальных микрорайонов Кропивницкого. Прохожие увидели, как у подъезда многоэтажки остановился автомобиль. Его пассажиры вышли из салона, зашли в помещение, а уже на обратном пути те же лица направились к другой иномарке.

"Громкую ссору между тремя неизвестными и их оппонентом завершили звуки, похожие на выстрелы. Через минуту участники происшествия разъехались. "Стрелки" просто сбежали, а друг потерпевшего, который был за рулем машины, доставил раненого в больницу", – рассказали в полиции.

Правоохранители установили личности стрелков. Двух подозреваемых задержали возле квартиры, которую они снимали.

Как вещественное доказательство изъят автомобиль "БМВ", на котором и сбежали мужчины с места преступления.

Событие квалифицированно как покушение на убийство. По данному факту начато уголовное производство по ч. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит от 10 до 15 лет заключения. 
фото, видео, убийство, покушение, ранение, стрельба, БМВ, выстрелы, автомобиль, уголовное производство, Кропивницкий

Вы сейчас просматриваете новость "Иностранцы открыли стрельбу в Кропивницком: есть раненый ". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Мишенью злоумышленника служила именно его супруга. Фото: twitter.com/TimCalahan23ABC

Стрельбу в начальной школе в США открыл супруг учительницы - СМИ

Вчера, 03:46

Мужчина попадал в поле зрения полиции за случаи домашнего насилия

Мир

В США произошла стрельба. Фото: РБК-Украина

В США произошла стрельба в школе: есть погибшие

10 Апреля, 22:39

Согласно информации начальника полиции Сан-Бернардино Джэррода Бургуана, после инцидента погибли 2 взрослых. По его данным, самоубийство совершил стрелявший

Происшествия и криминал

27-летнего парня доставили в отделение полиции. Фото: AFP

В Запорожье произошла стрельба

10 Апреля, 18:02

Молодой человек попытался решить конфликт в ночном клубе с помощью оружия

Происшествия

В Киеве посетители развлекательного заведения ранили охранника – патрульные

10 Апреля, 17:02

Стрелков удалось задержать, пострадавшего охранника госпитализировали  

Запад

На месте происшествия. Фото: facebook.com/lvivpolice

Во Львове возле ночного клуба произошла стрельба

8 Апреля, 23:29

Полиция задержала подозреваемых, на месте преступления нашли пистолет

Мир

Нацгвардейцы получили огнестрельные ранения, но остались живы. Фото из открытых источников

В России после полицейских расстреляли сотрудников Нацгвардии

6 Апреля, 02:53

Полицейские ведут активный поиск преступников

Происшествия и криминал

Подозреваемого задержали. Фото из открытых источников

Подробности стрельбы в центре Николаева: мужчина пытался угнать такси

5 Апреля, 18:48

Стрелок ранее уже привлекался к уголовной ответственности и теперь ему грозит до 12 лет заключения  

Происшествия и криминал

Мужчину задержали. Фото: guns.allzip.org

В центре Николаева произошла стрельба

5 Апреля, 11:48

Вооруженный мужчина открыл огонь из обреза ружья и скрылся с места происшествия 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования