Из гранатомета обстреляли ночной клуб в Черкасской области

Вчера, 15:06

Событие произошло вблизи детской площадки в центре города Смела

РШГ-2. Иллюстрация. Фото: из открытых источников
РШГ-2. Иллюстрация. Фото: из открытых источников

В центре города Смела Черкасской области неизвестный выстрелил из гранатомета в помещение ночного клуба.

Ракета оставила отверстие в здании развлекательного заведения, но не взорвалась. Об этом сайту "Сегодня" сообщил спикер полиции области Дмитрий Грищенко.

Событие произошло вблизи детской площадки около 3 часов ночи 9 апреля. Никто из людей не пострадал.

"Никто не пострадал. Открыто уголовное производство по ч. 4 статьи 296 УК (хулиганство). Правоохранители устанавливают лиц, совершивших правонарушения", – сказал Дмитрий Грищенко.

Напомним, в декабре прошлого года в г. Смела Черкасской области неизвестные обстреляли жилой дом из гранатомета. Тогда стреляли поздно вечером, попали по стенам и окнам, но люди как раз находились в других помещениях, никто не пострадал. 
грищенко, выстрелил, ночной клуб, смела, Черкасская область, уголовное производство, обстреляли, гранатомет

Вы сейчас просматриваете новость "Из гранатомета обстреляли ночной клуб в Черкасской области". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Елена Мельник

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

У 36-летнего жителя Днепра нашли гранатомет. Фото: полиция

В Днепре у наркомана нашли гранатомет

22 Марта, 19:07

По словам мужчины, он хранил оружие в гараже для самообороны; полиция открыла уголовное производство

Запад

Боеприпасы, найденные в подвале. Фото: lv.npu.gov.ua

Житель львовской многоэтажки хранил в подвале арсенал современного оружия

21 Марта, 15:45

Тайник взрывоопасных предметов находился в доме одного из самых густонаселенных  микрорайонов  города

Запад

Взрыв в здании патрульной полиции Ровно: озвучена предварительная версия

20 Марта, 17:44

В области работают специальные группы, которые устанавливают лиц, причастных к  преступлению

Запад

Граната попала в спортзал. Фото: Facebook / Сергей Мерчук

Взрыв в здании патрульной полиции Ровно: новые детали происшествия

20 Марта, 13:13

На месте происшествия правоохранители нашли записку, однако глава Департамента заявляет, что ее содержание никакого отношения к патрульной полиции не имеет

Запад

Здание патрульной полиции Ровно обстреляли из гранатомета

20 Марта, 09:14

Взрыв прогремел сегодня ночью. В области введен план "Перехват" и усилены меры по обеспечению общественной безопасности и порядка

Донбасс

СБУ изъяла в "серой зоне" на Донбассе оружие и снаряжение российского производства, фото /vp.donetsk.ua

СБУ изъяла в "серой зоне" на Донбассе оружие и снаряжение российского производства

17 Марта, 22:59

Изъятые военные средства поражения и снаряжение после составления соответствующего акта передано в подразделения ВСУ на хранение

Мир

РШГ-2. Фото: из открытых источников

В Ингушетии из гранатомета расстреляли здание ФСБ

17 Марта, 14:51

Российские спецслужбы ищут тех, кто из одноразового гранатомета выстрелил по зданию ФСБ

Харьков

В Харькове дворник нашел в мусорном баке гранатомет

16 Марта, 11:55

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и взрывотехники

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования