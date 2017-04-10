Из гранатомета обстреляли ночной клуб в Черкасской области
Событие произошло вблизи детской площадки в центре города Смела
В центре города Смела Черкасской области неизвестный выстрелил из гранатомета в помещение ночного клуба.
Ракета оставила отверстие в здании развлекательного заведения, но не взорвалась. Об этом сайту "Сегодня" сообщил спикер полиции области Дмитрий Грищенко.
Событие произошло вблизи детской площадки около 3 часов ночи 9 апреля. Никто из людей не пострадал.
"Никто не пострадал. Открыто уголовное производство по ч. 4 статьи 296 УК (хулиганство). Правоохранители устанавливают лиц, совершивших правонарушения", – сказал Дмитрий Грищенко.
Напомним, в декабре прошлого года в г. Смела Черкасской области неизвестные обстреляли жилой дом из гранатомета. Тогда стреляли поздно вечером, попали по стенам и окнам, но люди как раз находились в других помещениях, никто не пострадал.
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