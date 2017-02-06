Из-за непогоды в Черкасской области ограничено движение грузовиков

Сегодня, 12:14

Водителей и перевозчиков призывают воздержаться от поездок, а также обеспечить беспрепятственное движение спецтехники и не создавать заторов 

Фото: AFP
Фото: AFP

В Черкасской области из-за непогоды ограничили движение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта.

Как сообщает пресс-служба "Укравтодора", ограничение действует на автомобильных дорогах области общего пользования, а именно:

М-05 Киев – Одесса (км 143 + 028 – км 274 + 360);

Н-01Киев – Знаменка (км 123 + 850 – км 241 + 622);

Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье (через г. Кременчуг) (км 81 + 300 – км 169 + 117) с 10.30 часов.

О снятии ограничения будет сообщено дополнительно.

Служба автомобильных дорог призывает водителей во время работы снегоуборочной и спецтехники обеспечить беспрепятственное движение спецтехники и не создавать заторов.

"В связи с ухудшением погодных условий Служба автомобильных дорог в Черкасской области призывает водителей и перевозчиков воздержаться от поездок, ведь крупногабаритные автомобили часто становятся причиной ограничения движения, во время заноса блокируют проезжую часть, остановки грузовиков на обочинах приводят к задержке снегоочистительной техники и затрудняют работу дорожникам", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями запретили въезд грузового транспорта в Киев.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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