Избиение школьницы в Чернигове: подростки ищут "предателя", который "слил" видео – СМИ

Отмечается, что девушки уже восстановили свои страницы в соцсетях

Девочки-подростки, избившие в Чернигове школьницу Полину Малоштан, ищут человека, который "слил" матери девочки запись драки.

Они обещают жестоко расправиться с "предателем", из-за которого видео появилось в сети. Об этом сообщает ЧEline.

Скандал с избиением нескольких школьников черниговскими подростками прогремел на всю Украину. Видео, которое опубликовала мама Полины, вызвало шквал критики со стороны общественности и привлекло активное внимание к этой ситуации полиции и прокуратуры.

Более того, групповым избиением возмутились народные депутаты Украины, которые призвали правоохранительные органы разобраться в этой истории и наказать всех виновных.

"Казалось бы, такой ход событий должен был вызвать у нападавших девушек страх и растерянность, но, судя по всему, они более чем уверены в своей безнаказанности. Именно поэтому вместо искреннего раскаяния и извинений они обдумывают, как можно определить человека, который отправила маме Полины видео группового избиения, и наказать ее", – сообщает черниговское СМИ со ссылкой на собственные источники.

Также отмечается, что девушки, которые били Полину, восстановили свои страницы в соцсетях, которые удалили сразу же после того, как событие с избиением получило широкую огласку.

Напомним, соцсети взорвали видео, на которых девочки-подростки жестоко избивают двух школьниц из Чернигова – Полину и ее подругу Юлю. За происшествием наблюдает толпа сверстников. Зрители снимают все на мобильный телефон, шумят, ругаются матом и подстрекают нападавших.

По данному факту правоохранители открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное группой лиц.

В полиции отмечают, что за такое преступление даже несовершеннолетним участникам конфликта может грозить до 4 лет лишения свободы. Судьбу подозреваемых после завершения расследования решит суд.