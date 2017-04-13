Издевался годами и снимал видео: в Черкассах осудили мужчину за развращение дочери

В Черкассах суд признал мужчину виновным в развращении дочери и приговорил его к восьми годам лишения свободы.

"Житель Черкасс в течение нескольких лет по месту своего жительства систематически совершал развратные действия, а именно развращение в отношении своей малолетней дочери. Приговором суда мужчина осужден к 8 годам лишения свободы", – говорится в сообщении.

Мужчину обвиняли по трем статья Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 155 ("Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости"), ч. 2 ст. 156 ("Совершение развратных действий отцом в отношении малолетнего ребенка"), ч.ч. 4, 5 ст. 301 ("Принуждение несовершеннолетних к участию в создании видеопродукции порнографического характера, совершенное повторно") Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время судебное решение не вступило в законную силу.

Напомним, в 2016 году в Черкассах правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который в течение десяти лет вступал в интимные отношения со своим ребенком и записывал при этом все на видеокамеру.

"Как выяснилось, подозреваемый проживает в одной квартире с женой и 20-летней дочерью. Более десяти лет назад мужчина заставил своего ребенка позировать ему на камеру без одежды. В дальнейшем он вступил с ней в интимную связь, записывая все свои действия на видеокамеру", – сообщили тогда в полиции.