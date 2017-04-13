Издевался годами и снимал видео: в Черкассах осудили мужчину за развращение дочери

Сегодня, 03:14

40-летнего местного жителя приговорили к восьми годам заключения 

Судебное решение не вступило в законную силу. Фото: blacksea.tv
Судебное решение не вступило в законную силу. Фото: blacksea.tv

В Черкассах суд признал мужчину виновным в развращении дочери и приговорил его к восьми годам лишения свободы.

"Житель Черкасс в течение нескольких лет по месту своего жительства систематически совершал развратные действия, а именно развращение в отношении своей малолетней дочери. Приговором суда мужчина осужден к 8 годам лишения свободы", – говорится в сообщении.

Мужчину обвиняли по трем статья Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 155 ("Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости"), ч. 2 ст. 156 ("Совершение развратных действий отцом в отношении малолетнего ребенка"), ч.ч. 4, 5 ст. 301 ("Принуждение несовершеннолетних к участию в создании видеопродукции порнографического характера, совершенное повторно") Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время судебное решение не вступило в законную силу.  

Напомним, в 2016 году в Черкассах правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который в течение десяти лет вступал в интимные отношения со своим ребенком и записывал при этом все на видеокамеру.

"Как выяснилось, подозреваемый проживает в одной квартире с женой и 20-летней дочерью. Более десяти лет назад мужчина заставил своего ребенка позировать ему на камеру без одежды. В дальнейшем он вступил с ней в интимную связь, записывая все свои действия на видеокамеру", – сообщили тогда в полиции.
суд, черкассы, отец, развращение

Вы сейчас просматриваете новость "Издевался годами и снимал видео: в Черкассах осудили мужчину за развращение дочери ". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Преступник умер в тюрьме. Фото: blacksea.tv

В тюрьме умер пастор-педофил из Мариуполя

11 Апреля, 12:12

Мужчина был осужден на длительный срок

Запад

Педофил развращал девочку. Фото: timeskz.kz

В Тернополе педофил загремел за решетку на 10 лет

11 Апреля, 03:14

Суд признал извращенца виновным в развращении малолетнего ребенка и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы

Украина

В Киеве объявляют приговор экс-торнадовцам: их обвиняют в пытках, угрозах убийства и развращении несовершеннолетних

7 Апреля, 17:32

Решение суда станет известно в ближайшее время  

Происшествия и криминал

Преступления педофил совершал с октября 2015 года по январь 2016 года. Фото: pixabay.com

Развращение в соцсетях: жертвами педофила из Кременчуга стали 12 детей

22 Марта, 15:49

От действий преступника пострадали девочки в возрасте от 9 до 12 лет. Парень получил 10 лет тюрьмы 

Донбасс

Суд вынес приговор пастору-насильнику. Фото: uapress.info

Пастору-педофилу из Мариуполя дали 13 лет за растление 13 детей

18 Марта, 20:39

Обвиняемый много раз подавал на апелляцию

Происшествия

В Киеве школьник с друзьями задержали педофила

14 Марта, 13:07

Мужчина пытался развратить мальчика через соцсети  

Донбасс

Суд вынес приговор пастору-насильнику. Фото: uapress.info

Пастор-педофил из Мариуполя проведет за решеткой 13 лет

9 Марта, 17:50

Всего, по данным следствия, он развратил и растлил 13 девочек

Происшествия

Злоумышленник находится под стражей. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве директор кукольного театра развращал восьмилетнюю девочку

13 Марта, 17:42

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до восьми лет лишения свободы  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования