Какие банды грабят Украину

За прошлый год правоохранителям удалось разоблачить 136 бандформирований, которые орудовали по всей территории Украины. По подсчетам прокуратуры, своей деятельностью они нанесли ущерб государству на 86 млн грн. Члены этих группировок промышляли начиная от мелких краж у прохожих на улице и заканчивая махинациями с землей и продажей наркотиков. Сколько банд поймали в 2016 году и чем они занимались— см. инфографику.

Как рассказали "Сегодня" правоохранители, некоторые из пойманых бандитов оставались неуловимыми в Украине более пяти лет и даже успели наладить в своих делах международные связи. В составе такой банды могло числиться до десяти человек. Нередко членами банды оказываются чиновники и депутаты. "В 2016 году было выявлено пять преступных групп в органах власти", — сообщили в ГПУ. Например, в Полтавской области задержали группу из шести аферистов с недвижимостью, которым помогал осуществлять сделки депутат райсовета. Нацполицией установлено, что группа нанесла ущерб государству на 2 млн грн. Участникам схемы грозит до 12 лет тюрьмы.

Правоохранители не скрывают, что поймать целую банду непросто. Например, в Одесской области в том году удалось задержать банду псевдополицейских, подконтрольных чеченскому вору в законе. Шесть вооруженных бандитов грабили и избивали жителей, будучи замаскированными под отряд полиции. А их жертвы не обращались за помощью из-за страха, что преступников покрывает МВД. Задержать их на горячем удалось с привлечением бойцов спецназа, которые сутки сидели в засаде.

Отметилась в прошлом году и группировка кибермошенников. Они орудовали в Киеве, Одессе и Николаеве с 2014 года. Группе из 12 человек удалось ограбить пользователей на сумму 10 млн грн, создавая фейковые сайты известных интернет-магазинов.

"Вонючие", "Бегунки" и "777"

Название бандам дают силовики и сами преступники. Правоохранители "обзывают" группировки для удобства и исходя из того, чем занимаются или запомнились преступники.

Как рассказали "Сегодня" в уголовном розыске МВД, называть можно как угодно. "Наличие названия в какой-то мере помогает избежать путаницы: позволяет не называть фамилий участников без надобности, чтобы избежать утечки информации. У каждой банды есть свое прозвище, что облегчает работу оперативников при обмене информацией между коллегами", — поясняют силовики.

Например, одна из банд грабила элитные дома и называлась... "Минералка". Такое название она выбрала себе потому, что их первый удачный разбой был совершен в отношении бизнесмена, занимающегося розливом минеральной воды", — рассказали в полиции.

Вспоминают оперативники и такую известную банду, как "Бегунки", которые обчищали прохожих своим "фирменным" способом. Они подбегали к своим жертвам сзади, грабили и также быстро убегали. По данным правоохранителей, на их счету числится порядка 30 преступлений. Имена бандам дают и по аналогии с фильмами: если в знаменитом "Один дома" были "Мокрые бандиты" (которые потом захотели стать "Липкими"), то у нас есть "Вонючие грабители". "Они грабили, а затем устраивали пожары, чтобы замести следы, и оставляли после себя запах гари", — объяснили в полиции. Раньше преступники часто выбирали названия, схожие с именами своих главарей, например банда Солохи — от фамилии главарей, братьев Савлоховых. Сейчас же названия могут быть неожиданными — на слуху у силовиков банды наркоторговцев "Дядя Федор" и "777".