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Киберполиция пресекла работу еще одного пиратского онлайн-кинотеатра в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7822/59_main.1482446589.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/59_tn.1482446589.jpg Происшествия и криминал Противоправная деятельность организатора была задокументирована и по результатам проведения экономических экспертиз

Киберполиция пресекла работу еще одного пиратского онлайн-кинотеатра в Украине

Сегодня, 00:43

Противоправная деятельность организатора была задокументирована и по результатам проведения экономических экспертиз

Киберполиция пресекла работу еще одного пиратского онлайн-кинотеатра в Украине, фото Mediasat
Киберполиция пресекла работу еще одного пиратского онлайн-кинотеатра в Украине, фото Mediasat

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины пресек работу еще одного пиратского онлайн-кинотеатра Украины mega-cinema.pp.ua, который нанес правообладателям 1,2 млн грн ущерба, сообщила пресс-служба киберполиции.

"Отделом противодействия киберпреступности в Запорожской области в декабре 2016 года прекращена деятельность очередного пиратского интернет-сайта mega-cinema.pp.ua…Ресурс был создан и управлялся 18-летним жителем города Запорожья", – говорится в сообщении.

Материальный ущерб правообладателей-участников Американской ассоциации кинокомпаний (Motion Picture Association of America), которым принадлежали права на аудиовизуальные произведения, оценивается в размере 1,2 млн грн.

Как отмечается, противоправная деятельность организатора была задокументирована и по результатам проведения экономических экспертиз, ему было объявлено подозрение в совершении уголовного преступления согласно ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 12 декабря текущего года департамент киберполиции Национальной полиции Украины прекратил работу пиратского онлайн-кинотеатра Украины baltazar.org.ua, который ежедневно обслуживал около 3 тыс. пользователей, чем нанес правообладателям более 1 млн грн ущерба.

5 ноября 2016 года киберполиция также пресекла работу одного из крупнейших онлайн-кинотеатров Украины fs.to, который нелегально обслуживал до миллиона пользователей и нанес правообладателям-участникам Американской ассоциации кинокомпаний и ряду украинских правообладателей около 5 млн грн ущерба.

17 ноября украинский сервис обмена информацией Ex.ua объявил о прекращении деятельности в Украине с 1 декабря из-за угроз, шантажа и DDOS-атак.

Также в середине ноября 2016 года популярный торрент-трекер Torrents.Net.UA объявил о прекращении работы в Украине на неопределенное время.

В начале мая 2016 года офис Торгового представительства США в обнародованном ежегодном отчете относительно уровня защищенности прав интеллектуальной собственности в мире Special 301 Report отметил недостаточный уровень защиты прав интеллектуальной собственности в Украине. Украина, как и в прошлом году, оказалась в группе из 11 стран в так называемом списке Priority Watch List (Приоритетный список наблюдения). Странам этой группы рекомендуется принять активные меры для борьбы с пиратством. В эту группу, помимо Украины, вошли Китай, Аргентина, Чили, Россия и др.
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Источник:

УНИАН

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