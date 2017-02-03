ФОТОФАКТ. Луценко показал лицо задержанного за взятку чиновника из НБУ

Сегодня, 12:53

Сергей Шацкий, по данным ГПУ, получил 25 тысяч долларов

Сумма взятки наличными. Фото: Юрий Луценко / Facebook
Сумма взятки наличными. Фото: Юрий Луценко / Facebook

Сотрудники Генпрокуратуры Украины совместно с работниками Службы безопасности задержали начальника департамента платежных систем Национального банка Сергея Шацкого при получении взятки через посредников. Фотографии зажержания опубликовал на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По словам Луценко, взятку для Шацкого требовали его сообщники от некого предпринимателя.

"Работаем", – добавил Луценко.

16427627_637873486411830_5494763337088696204_nСергей Шацкий. Фото: Юрий Луценко / Facebook

Как сообщала Генпрокуратура, при получении взятки в 25 тысяч долларов был задержан директор департамента платежных систем Нацбанка и трое его сообщников. Согласно информации на сайте НБУ, указанную должность сейчас занимает Сергей Шацкий.

В ГПУ отметили, что подозреваемый разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через посредников от некого бизнесмена 35 тысяч долларов за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы "Платисервис". Одним из сообщников вымогателя оказался гражданин Республики Азербайджан.

Задержанному представителю НБУ сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а его сообщникам по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Нацбанк пообещал предоставить следствию всю необходимую информацию и содействовать в раскрытии преступления.
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Источник:

"Сегодня"

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