ФОТОФАКТ. Луценко показал лицо задержанного за взятку чиновника из НБУ
Сергей Шацкий, по данным ГПУ, получил 25 тысяч долларов
Сотрудники Генпрокуратуры Украины совместно с работниками Службы безопасности задержали начальника департамента платежных систем Национального банка Сергея Шацкого при получении взятки через посредников. Фотографии зажержания опубликовал на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
По словам Луценко, взятку для Шацкого требовали его сообщники от некого предпринимателя.
"Работаем", – добавил Луценко.
Сергей Шацкий. Фото: Юрий Луценко / Facebook
Как сообщала Генпрокуратура, при получении взятки в 25 тысяч долларов был задержан директор департамента платежных систем Нацбанка и трое его сообщников. Согласно информации на сайте НБУ, указанную должность сейчас занимает Сергей Шацкий.
В ГПУ отметили, что подозреваемый разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через посредников от некого бизнесмена 35 тысяч долларов за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы "Платисервис". Одним из сообщников вымогателя оказался гражданин Республики Азербайджан.
Задержанному представителю НБУ сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а его сообщникам по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Нацбанк пообещал предоставить следствию всю необходимую информацию и содействовать в раскрытии преступления.
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