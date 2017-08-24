Луценко прокомментировал резонансное убийство в СИЗО

Сегодня, 00:02

Генпрокурор настаивает на необходимости реформирования пенитециарной системы Украины


Генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал зверское убийство в Одесском СИЗО женщины-инспектора и действия руководства изолятора инцидента. Пенитенциарную систему необходимо реформировать, уверен Луценко.
Луценко, убийство, СИЗО, генпрокурор

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"Сегодня"

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