"Лучше бы тебя убили": мама избитой в Чернигове школьницы рассказала об угрозах

Вчера, 13:48

В соцсетях школьнице угрожают новым избиением, если она не заберет заявление из полиции


Мама 14-летней Полины, которую жестоко избили подростки в Чернигове, заявила об угрозах в адрес дочери.

Об этом Валентина Малоштан рассказала в эфире программы "Говорит Украина" на телеканале "Украина".

"Не только угрожают, но и в открытую говорят: "Лучше б тебя убили". Вчера пришла СМС с текстом", – сказала  мама 14-летней Полины.

Пользователи соцсетей угрожают школьнице новым избиением, если она не заберет заявление из полиции, утверждает женщина.

"Тебя снова изобьют, если не заберешь заявление", "Можно было по-тихому все решить". "Жаль, что тебя не забили до смерти", "Таких разборок тысячи, зачем все усложнять",  – пишут в соцсетях.

По словам Валентины Малоштан, ее дочь уже выписали из больницы, однако девочка все еще жалуется на головные боли.

"У Полины до сих пор болит голова. Малейший звук ее раздражает, прямо глаза сводит. Вниз наклонится – голова болит", – сказала мама 14-летней Полины.

Напомним, соцсети взорвали видео, на которых девочки-подростки жестоко избивают двух школьниц из Чернигова – Полину и ее подругу Юлю. За происшествием наблюдает толпа сверстников. Зрители снимают все на мобильный телефон, шумят, ругаются матом и подстрекают нападавших.

Видео: соцсети

Участниками драки являются три девушки – две несовершеннолетние школьницы и студентка педагогического университета.

По данным СМИ, нападавшие ищут человека, который "слил" матери пострадавшей Полины запись драки. Они обещают жестоко расправиться с "предателем", из-за которого видео появилось в сети, сообщает ЧEline.

По факту избиения школьниц правоохранители открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное группой лиц.

В полиции отмечают, что за такое преступление даже несовершеннолетним участникам конфликта может грозить до 4 лет лишения свободы. Судьбу подозреваемых после завершения расследования решит суд.  
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Источник:

"Сегодня"

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