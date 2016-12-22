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Львовский мусор незаконно выбросили в Полтавской области (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7820/29_main.1482407739.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/29_tn.1482407739.jpg Происшествия и криминал На территории одной из ферм тайно выгрузили бытовые отходы; полиция начала уголовное производство

Львовский мусор незаконно выбросили в Полтавской области (фото)

Сегодня, 13:53

На территории одной из ферм тайно выгрузили бытовые отходы; полиция начала уголовное производство

Мусор выгрузили на территории фермы. Фото: полиция
Мусор выгрузили на территории фермы. Фото: полиция

В Полтавской области незаконно выбросили львовский мусор.

Грузовики со Львовской регистрацией задержали на территории Гребенковского района, сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

21 декабря к правоохранителям обратился председатель Наталевского сельского совета. Мужчина сообщил о возможной выгрузке мусора на территории одной из ферм.

"Во время проверки было установлено, что на территории фермы находится бытовой мусор. Кроме того, на территории сельского совета выявлено два загруженных отходами грузовика с Львовской регистрацией. Оба автомобили марки Scania с прицепами под управлением 26-летнего и 28-летнего жителей Львовской области", – отмечают в полиции.

pm610image002Фото: полиция

Указанные автомобили, груженные мусором, правоохранители временно изъяли до выяснения все обстоятельства происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство за частью 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель). Начато досудебное расследование.

Напомним, в начале декабря в Сумской области четыре грузовика незаконно выгрузили мусор, привезенный со Львовской области. После этого авто уехали в неизвестном направлении.

 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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