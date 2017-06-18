Марш равенства в Киеве: полиция рассказала о пострадавших

Вчера, 14:02

Двое полицейских получили легкие телесные повреждения во время столкновений

Марш равенства ЛГБТ-сообщества Киевпрайд-2017. Фото: Апостроф
Марш равенства ЛГБТ-сообщества Киевпрайд-2017. Фото: Апостроф

В столичной полиции обещают отпустить всех шестерых задержанных противников Марша равенства после составления административных протоколов.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Киеве.

"Шестеро противников марша были задержаны. Все они будут отпущены после составления админпротоколов", – отметили в полиции.

Кроме того, первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что полиция пока не получала сообщений о каких-либо инцидентах, столкновениях или нападениях на участников Марша равенства после проведения мероприятия, возле станций метро или в других местах.

Также он пояснил, что правоохранители решили изменить маршрут шествия представителей ЛГБТ, чтобы предотвратить столкновения между противниками и участниками акции.

"Мы видели, что могут возникнуть столкновения, мы видели, что было перекрытие дороги, поэтому было принято решение (и, я думаю, своевременно принято решение) для того, чтобы исключить какие-то стычки", – сказал Яровой.

Он добавил, что "было в последний момент принято такое решение, опять же, для обеспечения безопасности граждан".

В свою очередь, начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что двое полицейских получили легкие телесные повреждения во время столкновений с противниками проведения Марша равенства в центре Киева.

Он отметил, что во время акции возникали незначительные стычки.

"Были незначительные стычки во время охраны общественного порядка. Полицией были задержаны 6 человек, они сейчас находятся в Шевченковском районном управлении. Еще несколько было изъятий: пиротехника, балаклавы", – сказал Корищенко.

Напомним, в Марше равенства сегодня в центре столицы участвовали, по данным полиции, около 3 тысяч человек, мероприятие прошло без серьезных провокаций. Участников марша охраняли более 5,5 тысячи правоохранителей.

В шествии принимали участие не только представители ЛГБТ-сообщества, а также иностранные дипломаты, члены правозащитных организаций и обычные граждане.

После незначительных столкновений с полицией были задержаны 6 противников проведения марша. Двое полицейских получили легкие телесные повреждения.
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Источник:

УНИАН

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