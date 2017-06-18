Марш равенства в Киеве: полиция взяла в кольцо противников шествия

Участники Марша равенства изменили маршрут, чтобы избежать столкновений с противниками акции, сообщает "112 Украина".

Полицейские на лошадях пытаются не допустить противников "Марша равенства" к колоне марша. Начались стычки с полицией, противники марша взорвали петарду.

"За несколько минут до начала движения Марша равенства полиция взяла в кольцо противников Марша. Противники поняли, что участники Марша сменили маршрут и пытались прорвать кольцо, было несколько попыток. Но конная полиция им не дала пройти ни в парк Шевченко, ни в сторону дома учителя. Во время этих попыток взорвали петарду, взрыв был достаточно сильный, но никто не пострадал. Стычки были 3-4 минуты. После этого попыток прорваться больше не было", – пишет СМИ.

Также, как сообщает полиция, с группой лиц, которые сожгли флаг ЛГБТ в парке, правоохранители провели профилактическую беседу.

"Колонна участников "Марша равенства" отправилась в направлении улицы Крещатик. По предварительным подсчетам, участие в мероприятии принимают около 2500 человек", – написала в Facebook спикер полиции Киева Оксана Блищик.

Напомним, Марш равенства ЛГБТ-сообщества Киевпрайд-2017 проходит утром в воскресенье, 18 июня, в историческом центре Киева.