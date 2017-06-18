Марш равенства в Киеве завершился: противники шествия продолжают стычки с полицией

Вчера, 11:41

Полиция задержала 7 человек, которые нарушали общественный порядок в центре столицы


Марш равенства ЛГБТ-сообщества Киевпрайд-2017 завершился, участники мероприятия покинули центр Киева. В то же время противники марша продолжают стычки с полицией. Есть задержанные, сообщает "112 Украина".

СМИ отмечает, что участники Марша равенства"под прикрытием полиции сели в метро на станции "Льва Толстого" и покинули центр Киева.

Тем временем, возле красного корпуса университета произошли стычки противников "Марша равенства" с полицией.

Глава патрульной полиции Киева Юрий Зозуля заявил, что полиция задержала 7 человек, которые нарушали общественных порядок в центре Киева. Задержанные – противники "Марша равенства".

"Задержали 7 человек, отвезли в райуправления. Сообщений о пострадавших у нас пока нет, будем проверять", – заявил Зозуля.

В то же время, как заявил представитель "Правого сектора" правоохранители задержали 10 человек, среди которых "депутат горсовета Киева Назаренко. Мы считаем, что это превышение служебных полномочий".
Киев, Украина, полиция, националисты, участники, противники, стычки, марш равенства

Вы сейчас просматриваете новость "Марш равенства в Киеве завершился: противники шествия продолжают стычки с полицией ". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Фото: facebook.com/Оксана Блищик

Марш равенства в Киеве: полиция взяла в кольцо противников шествия

Вчера, 11:06

Колонна участников Марша равенства изменила свой маршрут

Происшествия и криминал

Марш равенства в Киеве: появилось видео первых столкновений

Вчера, 10:16

Националисты попытались атаковать участников Марша равенства 

Транспорт

Транспорт будет объезжать Марш равенства

В центре Киева перекроют дороги ради Марша равенства: как будет ездить городской транспорт

16 Июня, 19:33

Автобусы и троллейбусы изменят маршруты, возможно закрытие двух станций метро

Власть

Фото: Pixabay

Названа дата гей-парада в Киеве

11 Июня, 13:25

Лещенко отмечает важность проведения "Марша равенства" в столице 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования