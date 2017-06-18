Марш равенства в Киеве завершился: противники шествия продолжают стычки с полицией
Полиция задержала 7 человек, которые нарушали общественный порядок в центре столицы
Марш равенства ЛГБТ-сообщества Киевпрайд-2017 завершился, участники мероприятия покинули центр Киева. В то же время противники марша продолжают стычки с полицией. Есть задержанные, сообщает "112 Украина".
СМИ отмечает, что участники Марша равенства"под прикрытием полиции сели в метро на станции "Льва Толстого" и покинули центр Киева.
Тем временем, возле красного корпуса университета произошли стычки противников "Марша равенства" с полицией.
Глава патрульной полиции Киева Юрий Зозуля заявил, что полиция задержала 7 человек, которые нарушали общественных порядок в центре Киева. Задержанные – противники "Марша равенства".
"Задержали 7 человек, отвезли в райуправления. Сообщений о пострадавших у нас пока нет, будем проверять", – заявил Зозуля.
В то же время, как заявил представитель "Правого сектора" правоохранители задержали 10 человек, среди которых "депутат горсовета Киева Назаренко. Мы считаем, что это превышение служебных полномочий".
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