Масштабное ДТП в Скадовске: столкнулись авто патрульных и скорой помощи
В результате ДТП водитель "скорой" и фельдшер получили легкие телесные повреждения
Автомобиль патрульной полиции и карета "скорой помощи" столкнулись в г.Скадовск Херсонской области в субботу вечером, пострадали водитель "скорой" и фельдшер, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.
"Вчера около 20:30 в дежурную часть Скадовского отделения полиции поступило сообщение, что на одном из перекрестков города столкнулись автомобили патрульной полиции и "скорой помощи", – сообщается на официальном сайте Нацполиции.
Предварительно установлено, что оба автомобиля двигались по ул.Гагарина в одном направлении: впереди – карета "скорой помощи", а за ним патрульный автомобиль полиции г.Днепр, которые находятся в командировке на время курортного сезона.
"По словам свидетелей, автомобиль службы "103" двигался без проблесковых маячков, а патрульная "Тойота Приус", включив звуковой сигнал и маячки, начала опережение "скорой". На перекрестке с ул.Балтазаровской водитель "скорой помощи" начал осуществлять поворот налево и автомобиль полиции осуществил с ним столкновение. В результате ДТП водитель "скорой" и фельдшер получили легкие телесные повреждения. Патрульные полицейские не пострадали", – говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством), ведутся следственные действия.
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