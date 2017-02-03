Масштабное ДТП в Винницкой области: иностранец погиб мгновенно (фото,видео)

На трассе Житомир – Могилев-Подольский столкнулись два огромных автобуса, легковой автомобиль и микроавтобус

В Винницкой области произошло масштабное ДТП с участием автобусов "Сетра" и МАН, микроавтобуса "Мерседес Спринтер" и легкового автомобиля "Форд Коннект". В результате аварии погиб 32-летний водитель автобуса, а также травмировались двое пассажиров легковушки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Два автобуса сообщением Москва-Унгены и Москва-Сороки двигались в направлении Могилев-Подольская. Между ними ехал автомобиль "Форд Коннект".

По предварительной информации, на участке трассы Житомир – Могилев-Подольский, вблизи села Степанки, водитель автобуса "Сетра" не справился с управлением из-за гололеда и въехал в багажное отделение легкового автомобиля. В результате удара "Форд Коннект" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом "Мерседес Спринтер" и автобусом МАН.

В свою очередь автобус "Сетра" слетел с трассы и въехал в дерево. От полученных травм на месте происшествия погиб 32-летний водитель автобуса, гражданин Молдовы.

Видео: полиция

Никто из пассажиров автобусов не пострадал. В одном из них находилось семь человек, в другом – десять. Все граждане Молдовы.

С незначительными травмами были госпитализированы также двое граждан, находившихся в легковушке "Форд Коннект".

Устанавливаются обстоятельства ДТП.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

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