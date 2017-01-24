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Массовая госпитализация детей в Житомире: гимназию закрыли на карантин http://www.segodnya.ua/img/article/7911/81_main.1485166535.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/81_tn.1485166535.jpg Происшествия и криминал Диагноз пищевого отравления учеников гимназии не подтвердился, сейчас ожидают результаты анализа

Массовая госпитализация детей в Житомире: гимназию закрыли на карантин

Сегодня, 11:56

Диагноз пищевого отравления учеников гимназии не подтвердился, сейчас ожидают результаты анализа

Фото: botosaneanul.ro
Фото: botosaneanul.ro

Из-за массовой госпитализации учеников Житомирской гимназии № 23 учебное заведение закрыли на карантин до пятницы, 27 января.

Такое решение было принято на заседании социальной комиссии, сообщает пресс-служба Житомирского горсовета.

Отмечается, что на данный момент на лечении в детской городской больнице находятся один ребенок, а в областной детской больнице – трое детей.

В пресс-службе горсовета добавляют, что диагноз пищевого отравления учеников гимназии не подтвердился.

"На данном этапе предварительный диагноз – вирусная инфекция. Среди пострадавших есть те, которые не питались в школьной столовой. По словам заместителя городского головы Матвея Хренова, сейчас ожидают результаты анализа в отношении возбудителя вспышки", – добавили в горсовете.

Напомним, в ночь с 20 по 21 января в медучреждения Житомира госпитализировали учеников местной городской гуманитарной гимназии № 23. Правоохранители начали досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК Украины ("Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений"). 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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