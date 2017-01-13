Мать сбежала из роддома через окно, бросив здорового малыша в палате

В Сумской области 21-летняя девушка сбежала из роддома через окно на первом этаже, оставив при этом своего новорожденного сына.

Молодую мамочку и ее родных работники полиции разыскали в соседнем районе, сообщает пресс-служба правоохранителей.

"Выяснилось, что молодая женщина поступила в медицинское учреждение накануне без каких-либо документов. Утром у нее родился здоровенький мальчик, после чего мать и младенец были помещены в послеродовую палату. Однако на следующую ночь обслуживающий персонал обнаружил исчезновение роженицы, которая сбежала из медицинского учреждения через окно на первом этаже, оставив новорожденного малыша в палате", – рассказали правоохранители.

Проверив анкетные данные девушки, которые были записаны врачами с ее слов, полицейские установили, что женщина назвалась чужим именем и указала несуществующий адрес проживания.

Сбежавшую мать нашли в соседнем районе. Оказалось, что в ее семье уже воспитывается двухлетняя девочка. Полицейские по телефону связались с родными роженицы, объяснили ситуацию, а те согласились приехать и забрать младенца из больницы.

Мать 21-летней беглянки рассказала правоохранителям, что ее дочь скрывала беременность, уверяя, что просто поправилась. Заподозрила она неладное только тогда, когда девушка вернулась домой, а после правоохранителей девушке пришлось во всем созналась.

Сама же молодая мама раскаивается в своем поступке, говорит, что все это время думала о своей крохе, однако признаться родителям не смогла. Во время беременности о будущем ребенке она рассказывала только своему мужу, который находится на заработках за границей, а тот посоветовал ей сделать аборт.

Сейчас новорожденный мальчик и его мать находятся в больнице под наблюдением медиков. После надлежащего срока, необходимых формальностей и процедур они вернуться домой. Мать роженицы всячески ее поддерживает и обещает помочь в воспитании внука, добавляют в полиции.

Напомним, в Краматорске Донецкой области пьяная 20-леняя девушка бросила своего сына.