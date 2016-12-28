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Молодые девушки до смерти избили мужчину в Херсонской области http://www.segodnya.ua/img/article/7835/95_main.1482847331.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/95_tn.1482847331.jpg Происшествия и криминал Смерть пострадавшего наступила в результате травматического шока и множественных переломов ребер

Молодые девушки до смерти избили мужчину в Херсонской области

Сегодня, 03:15

Смерть пострадавшего наступила в результате травматического шока и множественных переломов ребер

Фото с сайта tengrinews.kz
Фото с сайта tengrinews.kz

В Херсонской области две девушки 18 и 19 лет убили мужчину.

Мертвое тело 44-летнего местного жителя обнаружил фельдшер скорой медицинской помощи и сообщил в полицию.

Как пояснил владелец дома, в котором произошло преступление, погибший является его другом и часто оставался у него на несколько дней. В тот день хозяин отсутствовал дома, а когда вернулся, то обнаружил тело товарища.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате травматического шока и множественных переломов ребер, сообщают правоохранители.

"Сотрудники полиции выяснили, что в доме часто собирались компании местных жителей, и последними, кого видели соседи в компании погибшего, были две девушки 18 и 19 лет. Во время беседы с правоохранителями девушки пояснили, что вместе с погибшим употребляли алкогольные напитки. Затем мужчина якобы стал приставать к ним, возникла драка, в ходе которой подруги избили мужчину. После чего пошли домой. Со слов девушек, когда они уходили из дома, то потерпевший еще подавал признаки жизни. На тот момент подруги не осознавали, что их действия приведут к смерти человека.

Девушкам сообщено о подозрении. Открыто уголовное производство по ч .2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение" (карается лишением свободы на срок от семи до десяти лет).

Напомним, под Киевом ревнивый иностранец до смерти избил 19-летнюю девушку.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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