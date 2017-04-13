Мужчина погиб, пытаясь предупредить других водителей об аварии в тоннеле

Два грузовика устроили затор в тоннеле на трассе между китайскими городами Чунцин и Шанхай. Один из автомобилистов, ехавших непосредственно за виновниками затора, решил выйти из своего автомобиля и предупредить приближающиеся автомобили об опасности.



В результате мужчина был задавлен одним из автомобилей, который не успел сбросить скорость приближаясь к месту аварии.

