Мужчина погиб, пытаясь предупредить других водителей об аварии в тоннеле
Мужчина был задавлен одним из автомобилей, который не успел сбросить скорость
Два грузовика устроили затор в тоннеле на трассе между китайскими городами Чунцин и Шанхай. Один из автомобилистов, ехавших непосредственно за виновниками затора, решил выйти из своего автомобиля и предупредить приближающиеся автомобили об опасности.
В результате мужчина был задавлен одним из автомобилей, который не успел сбросить скорость приближаясь к месту аварии.
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