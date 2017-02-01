Мужчина сломал шею, танцуя под песню Майкла Джексона (видео)

Один из зрителей так вдохновился выступлением двойника Майкла Джексона, что решил исполнить сальто

Мужчина получил серьезные травмы, пытаясь сделать сальто под песню Майкла Джексона. Инцидент произошел во время выступления двойника знаменитого певца.

Артист танцевал под хит Smoot Criminal перед публикой. Его выступление так воодушевило зрителей, что один из них решил исполнить сальто.

Он запрыгнул на стул и сделал кувырок через себя. Из-за недостаточной высоты прыжка мужчина приземлился на голову и сломал шею. Окружающие оттащили пострадавшего в сторону, а двойник Майкла Джексона как ни в чем не бывало продолжил свой танец.



