МВД обнародовало новое видео в деле убийства Шеремета

Так, была обнародована видеозапись с вероятными подозреваемыми, которых зафиксировали камеры наблюдения

В ходе пресс-конференции министра внутренних дел Арсена Авакова по убийству журналиста Павла Шеремета обнародованы две видеозаписи, относящиеся к делу.

Так, была обнародована видеозапись с вероятными подозреваемыми, которых зафиксировали камеры наблюдения.

На видео также можно увидеть, как вероятные подозреваемые устанавливали взрывное устройство на автомобиле Шеремета, и маршрут их передвижения в день убийства.

Кроме этого, МВД также показало видеозапись видео следственного эксперимента.

Как сообщалось, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, которая касается убийства журналиста.



