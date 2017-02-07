На пожаре в Дружковке погиб трехлетний ребенок

По словам соседей, семья была неблагополучной, но у органов соцзащиты на учете не стояла

Соседи рассказывают, что погибшего в пожаре трехлетнего Сашу укладывала спать чужая женщина, пока его мама пила на кухне водку. По словам соседей, из злополучной квартиры часто доносились крики, поэтому в день трагедии на очередной переполох жильцы не сразу обратили внимание.

В полиции рассказали, что, когда нетрезвая мать почувствовала запах дыма и открыла дверь, спальня уже пылала. Спасти ребенка и женщину не удалось.



Пресс-офицер Краматорского отдела полиции Ольга Юрасова рассказала: "Несоблюдение норм пожарной безопасности. И санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет."

О том, что семья неблагополучная, знали только соседи – в детский сад ребенок не ходит, а в центре социальных служб мать-одиночка на учете не стояла.

"В поле зрения нашего она не попадала. Со слов медиков, мама выполняла все предписания врачей. Ребенок привит. А вот то в какой она жила среде – это уже другой вопрос. Почему никто ни из соседей, которые видели, никто не позвонил, никто не сообщил нам", – сообщила директор Центра социальных служб Дружковки Марина Крищенко.

Работники соцслужб жалуются на то, что выявлять неблагополучные семьи стало сложнее, так как в прошлом году соцслужбы перевели с государственного на местное финансирование, а их штат значительно сократили.

Сегодня социальное сопровождение в Дружковке оказывают всего семи семьям.

"Лишение родительских прав – это действительно крайняя мера, и наша работа в первую очередь она направлена на сохранение биологической семьи ребенка... Офорление каких-то документов, оформление пособия, оформление детей в детские учреждения. Детские сады вот, к примеру. Или помощь, если родители хотят решить проблему, если она существует, с алкоголем", – рассказала специалист службы по делам детей Дружковки Татьяна Мельниченко.

Служба по делам детей призывает обращаться к ним всех, кто видит, что ребенок попал в сложную жизненную ситуацию.