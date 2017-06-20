На трассе Борисполь – Запорожье взорвался автомобиль

Сегодня, 17:32

Патрульные оказали пострадавшему водителю первую помощь до приезда медиков


Видео: полиция

На дороге Борисполь - Днепр – Запорожье вчера, 19 июня, взорвался и загорелся автомобиль ГАЗ.

В результате ЧП пострадал водитель, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.

Правоохранители, которые несут службу на стационарном посту, услышали взрыв около 5 часов утра.

"На месте происшествия полицейские увидели автомобиль, который выехал за пределы проезжей части и пылал. Полицейские начали помогать гражданину тушить горящий автомобиль с помощью огнетушителя и вызвали на место сотрудников ГСЧС. Инспекторы увидели у пострадавшего рваную рану головы и оказали первую помощь до приезда медиков", – говорится в сообщении.

По словам водителя, его подрезал другой автомобиль, поэтому он не справился с управлением и съехал с дороги. После этого автомобиль загорелся.

Причину пожара и сумму материального ущерба устанавливают следователи.

Напомним, ранее в Черкасской области автомобиль утонул в Днепре. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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