На трассе Харьков – Симферополь перевернулся микроавтобус: восемь пострадавших
Водитель авто не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и перевернулся на проезжей части
В Запорожской области, на автодороге Харьков – Симферополь, перевернулся микроавтобус Citroen Jumper с пассажирами.
В ДТП пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба местной полиции.
"38-летний водитель автомобиля Citroen Jumper не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожной обстановки, не справился с управлением, в результате чего совершил опрокидывание автомобиля на проезжей части. В Васильевскую городскую больницу доставлено четыре пассажира, еще четверо – обратилось за помощью к медикам Мелитополя", – рассказали правоохранители.
Отмечается, что после оказания помощи всех пострадавших отпустили домой.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Ведется досудебное следствие.
Напомним, на минувших выходных в Полтавской области произошло смертельное ДТП, в результате которого два человека погибли мгновенно.
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