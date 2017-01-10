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На трассе Харьков – Симферополь перевернулся микроавтобус: восемь пострадавших http://www.segodnya.ua/img/article/7868/50_main.1484047035.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/50_tn.1484047035.jpg Происшествия и криминал Водитель авто не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и перевернулся на проезжей части

На трассе Харьков – Симферополь перевернулся микроавтобус: восемь пострадавших

Сегодня, 13:17

Водитель авто не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и перевернулся на проезжей части

Перевернулся микроавтобус Citroen Jumper. Фото: kyrtag.kg
Перевернулся микроавтобус Citroen Jumper. Фото: kyrtag.kg

В Запорожской области, на автодороге Харьков – Симферополь, перевернулся микроавтобус Citroen Jumper с пассажирами.  

В ДТП пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба местной полиции.

"38-летний водитель автомобиля Citroen Jumper не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожной обстановки, не справился с управлением, в результате чего совершил опрокидывание автомобиля на проезжей части. В Васильевскую городскую больницу доставлено четыре пассажира, еще четверо – обратилось за помощью к медикам Мелитополя", – рассказали правоохранители.

Отмечается, что после оказания помощи всех пострадавших отпустили домой.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Ведется досудебное следствие.

Напомним, на минувших выходных в Полтавской области произошло смертельное ДТП, в результате которого два человека погибли мгновенно.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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