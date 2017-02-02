На водоеме под Черкассами погибла рыба

Сегодня, 17:30

Специалисты отобрали пробы поверхностных вод вблизи насосной станции села Елизаветовка

Фото: isorepublic.com
Фото: isorepublic.com

В селе Елизаветовка (Черкасский район) на местном водоеме погибла рыба.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Черкасской области.

"29 января Черкасская рыбоохрана обнаружила и задокументировала факт гибели водных биологических ресурсов в подводном канале ниже насосной станции в селе Елизаветовка Черкасского района. Наблюдался резкий посторонний запах от воды, зафиксировано погибшую рыбу. Сообщение о ситуации были направлены в Государственную экологическую инспекцию в Черкасской области 31 января текущего года", – информируют в инспекции.

Чтобы установить причины гибели рыбы, специалисты отобрали пробы воды и провели измерения содержания растворенного кислорода на месте происшествия. Во время отбора проб также наблюдался резкий запах от воды, работники канала достали погибшую рыбу из водоема.

Экспресс-анализ проб поверхностных вод на содержание растворенного кислорода дал неутешительные результаты – от 1,5 до 3,2 мг / дм3 при норме не менее 4,0 мг / дм3.  

Результаты измерений о наличии в воде других возможных загрязнений в экологической инспекции сообщат позже.

Напомним, ранее из-за возможной экологической угрозы в Днепропетровской области правоохранители открыли уголовные производства по ч.1 ст. 276 (нарушение прав безопасности движения и эксплуатации водного транспорта) и ч. 1 ст. 242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины.

По данным СМИ, в результате затопления баржи с краном в местном речпорту Каменского в Днепр вылилось около 300 тонн мазута.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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