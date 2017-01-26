На взятке погорел высокопоставленный чиновник Житомирской ОГА

Чиновник через посредника систематически требовал деньги с местных предпринимателей

На взятке поймали начальника одного из управлений Житомирской областной государственной администрации (ОГА).

Об этом сообщает СБУ.

"Правоохранители задокументировали, что чиновник через посредника систематически требовал деньги с местных предпринимателей, которые занимаются переработкой лесосырья. За взятку он гарантировал коммерсантам не применять к ним административные санкции за выявленные правонарушения", – рассказали в спецслужбе.

Фото: прокуратура

Оперативники СБУ задержали посредника в офисе одного из коммерсантов при получении 2,5 тысяч долларов. В тот же день в нотариальной конторе силовики задержали начальника управления ОГА.

Напомним, в Днепре задержали бывшего сотрудника полиции и адвоката, которые пытались дать взятку следователю военной прокуратуры.