На взятке погорел высокопоставленный чиновник Житомирской ОГА

Вчера, 16:46

Чиновник через посредника систематически требовал деньги с местных предпринимателей

Фото: YouTube
Фото: YouTube

На взятке поймали начальника одного из управлений Житомирской областной государственной администрации (ОГА).

Об этом сообщает СБУ.

"Правоохранители задокументировали, что чиновник через посредника систематически требовал деньги с местных предпринимателей, которые занимаются переработкой лесосырья. За взятку он гарантировал коммерсантам не применять к ним административные санкции за выявленные правонарушения", – рассказали в спецслужбе.

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Фото: прокуратура

Оперативники СБУ задержали посредника в офисе одного из коммерсантов при получении 2,5 тысяч долларов. В тот же день в нотариальной конторе силовики задержали начальника управления ОГА.

Напомним, в Днепре задержали бывшего сотрудника полиции и адвоката, которые пытались дать взятку следователю военной прокуратуры.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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