Непогода в Украине: за сутки аварии унесли жизни шести человек (инфографика)

Критической по уровню аварийности остается ситуация во Львовской, Житомирской, Черниговской и Кировоградской областях

За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибло шесть человек и десятки получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибло шесть и травмированы 46 граждан. Критической по уровню аварийности остается ситуация во Львовской, Житомирской, Черниговской и Кировоградской областях", – отмечают правоохранители.

По информации полицейских, движение автотранспорта ограничено в Одесской области на трассах М-13 и М-15.

Высокий уровень аварийности остается в шести областях страны: в Черновицкой, Хмельницкой, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской.

Напомним, в Канаде из-за снежного шторма столкнулись более 100 машин.