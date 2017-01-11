Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Криминальные новости
Непогода в Украине: за сутки аварии унесли жизни шести человек (инфографика) http://www.segodnya.ua/img/article/7871/34_main.1484125217.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/34_tn.1484125217.jpg Происшествия и криминал Критической по уровню аварийности остается ситуация во Львовской, Житомирской, Черниговской и Кировоградской областях

Непогода в Украине: за сутки аварии унесли жизни шести человек (инфографика)

Сегодня, 11:00

Критической по уровню аварийности остается ситуация во Львовской, Житомирской, Черниговской и Кировоградской областях

Фото: AFP
Фото: AFP

За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибло шесть человек и десятки получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибло шесть и травмированы 46 граждан. Критической по уровню аварийности остается ситуация во Львовской, Житомирской, Черниговской и Кировоградской областях", – отмечают правоохранители.

pm645image002_01

По информации полицейских, движение автотранспорта ограничено в Одесской области на трассах М-13 и М-15.

Высокий уровень аварийности остается в шести областях страны: в Черновицкой, Хмельницкой, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской.

Напомним, в Канаде из-за снежного шторма столкнулись более 100 машин
ДТП, погибли, полиция, непогода, инфографика, ситуация, минувшие сутки, аварии, в украине

Вы сейчас просматриваете новость "Непогода в Украине: за сутки аварии унесли жизни шести человек (инфографика)". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Снег в Салониках (Греция). Фото: AFP

В Европе из-за морозов и снега погибли десятки человек

Сегодня, 10:38

Жители отдаленных регионов остались без отопления во время морозов ниже минус 20 градусов 

Происшествия и криминал

Фото: патрульная полиция

Вооруженные гранатометом мужчины разгуливали по улицам Черкасс

Сегодня, 03:46

При поверхностной проверке транспортного средства полицейские обнаружили похожие на оружие предметы; на место вызвали следователей 

Харьков

Грабителя задержали. Фото: vvs-syzran.ru

Под Харьковом в электричке совершили дерзкий грабеж

Сегодня, 02:18

Полиция приостановила движение поезда и заблокировала все двери, чтобы поймать злоумышленника

Украина

Мужчина хранил дома героин. Фото: facebook.com/DPN.NP

Житель Одесской области попался на хранении большого количества героина

Сегодня, 01:49

Мужчине грозит до восьми лет лишения воли за незаконное хранение наркотических веществ

Одесса

Медики госпитализировали с обморожением 21 человека. Фото: ozdorovitel.com

Жертвы непогоды: на юге Украины два человека погибли и десятки обморозили конечности

Вчера, 21:17

21-летний пограничник скончался от переохлаждения, когда шел из райцентра Килия в село Шевченково к родственникам

Мир

Удар стихии: в Румынии снег чистят зэки, в Греции ввели ЧП, а в Стамбуле крыша убила прихожан

Вчера, 20:23

Прогнозы синоптиков неутешительны - морозы продержатся еще несколько дней 

Одесса

Юг Украины накроет новый мощный циклон

Вчера, 20:16

Власти предупредили, что дороги снова будут перекрыты 

Запад

Погибший стрелял из оружия времен Войны. Фото: pixabay.com

В Тернопольской области на рождественских праздниках застрелился мужчина

Вчера, 19:53

На месте трагедии нашли пистолет времен Второй мировой войны и две гильзы девятого калибра

Происшествия и криминал

Хозяин дома ударил гостя топором по голове. Фото: grim.ru

В Черниговской области на Рождество произошло жуткое убийство

Вчера, 19:52

В жилом доме обнаружили мужчину с рубленой раной головы; пострадавший умер в больнице, не приходя в сознание

Одесса

Одесситов предупреждают об опасности. Фото: AFP

На Одесскую область надвигается новая волна непогоды

Вчера, 18:48

В связи со сложными погодными условиями мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу. В ОГА сообщают об ограничении движения транспорта на всех дорогах региона

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.