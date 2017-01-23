Неудачей закончился спуск корабля на малайзийской судоверфи (видео)
Судно, только что спущенное на воду, сильно накренилось, а после полностью легло на бок
Неудачей закончился спуск построенного корабля на судоверфи в Малайзиии. Новенькое судно было спущено на воду по специальным каткам, но что-то пошло не так и корабль накренился и лег боком на воду.
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