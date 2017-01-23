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Неудачей закончился спуск корабля на малайзийской судоверфи (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7908/95_main.1485179367.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/95_tn.1485179367.jpg Происшествия и криминал Судно, только что спущенное на воду, сильно накренилось, а после полностью легло на бок

Неудачей закончился спуск корабля на малайзийской судоверфи (видео)

Сегодня, 18:57

Судно, только что спущенное на воду, сильно накренилось, а после полностью легло на бок


Неудачей закончился спуск построенного корабля на судоверфи в Малайзиии. Новенькое судно было спущено на воду по специальным каткам, но что-то пошло не так и корабль накренился и лег боком на воду.

 
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