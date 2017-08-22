Нигериец и украинка торговали наркотиками на крупнейшем рынке Харькова

Правоохранители нашли в квартире наркоторговцев несколько килограммов каннабиса

Наркотики на крупнейшем рынке на востоке Украины Барабашово продавали харьковские супруги – торговали коноплей из-под прилавка с брюками и рубашками.

Правоохранители изъяли около 60 граммов каннабиса, а когда обыскали квартиру наркоторговцев – нашли еще три килограмма. За сбыт наркотиков обоим грозит до 10 лет за решеткой.

"Задержанными оказались 39-летний гражданин Нигерии и 33-летняя гражданка Украины, устанавливается канал поступления наркотических средств к фигурантам", – рассказала оперуполномоченный Управления противодействия наркопреступности Нацполиции в Харьковской области Анастасия Томилина.