Нигериец и украинка торговали наркотиками на крупнейшем рынке Харькова

Вчера, 14:28

Правоохранители нашли в квартире наркоторговцев несколько килограммов каннабиса


Наркотики на крупнейшем рынке на востоке Украины Барабашово продавали харьковские супруги – торговали коноплей из-под прилавка с брюками и рубашками.

Правоохранители изъяли около 60 граммов каннабиса, а когда обыскали квартиру наркоторговцев – нашли еще три килограмма. За сбыт наркотиков обоим грозит до 10 лет за решеткой.

"Задержанными оказались 39-летний гражданин Нигерии и 33-летняя гражданка Украины, устанавливается канал поступления наркотических средств к фигурантам", – рассказала оперуполномоченный Управления противодействия наркопреступности Нацполиции в Харьковской области Анастасия Томилина.
Харьков, наркотики, барабашово, правоохранители, супруги

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Источник:

"Сегодня"

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