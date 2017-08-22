Новые обыски на спиртзаводах: налоговики изъяли алкоголь на сотни миллионов гривен

Налоговая милиция в рамках спецоперации по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя на шести заводах изъяла 1,416 тыс. тонн спиртосодержащей продукции стоимостью более 360 млн грн. Об этом рассказал на своей странице в Facebook первый заместитель главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Сергей Билан.

Согласно сообщению, обыски проводились на заводах в Винницкой, Сумской, Тернопольской и Харьковской областях.

"В ходе документирования работы подпольных цехов по изготовлению ликероводочных изделий или фальсифицированного алкоголя нами часто фиксируются факты получения ими неучтенного спирта, изготовленного на мощностях спиртовых заводов, который в дальнейшем используется правонарушителями в качестве сырья для незаконного изготовления водки. Именно поэтому для нас важно отследить весь путь поставок или незаконного производства спирта", – написал Билан.

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Первый замглавы ГФС отметил, что данные мероприятия проводятся в рамках расследования ряда уголовных производств, открытых по нескольким статьям, в том числе в отношении бывших руководителей госпредприятия "Укрспирт".

В рамках первого этапа масштабной спецоперации проведены обыски на 41 спиртзаводе. Тогда на 15 заводах в общей сложности было изъято около 980 тонн спиртосодержащей жидкости стоимостью почти 180 млн грн.

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После этого, следуя по цепи поставок в результате мероприятий, проведенных на заводах-производителях алкоголя в 15 областях, было изъято 23,31 тыс. литров водки на сумму более 3 млн грн, разлитой в бутылки, которые были или вообще без марок акцизного налога, или оклеены марками, на которых были указаны неактуальные ставки акцизного налога и находились на предприятиях без каких-либо документов.

"Таким образом, с учетом вчерашних обысков в рамках данной спецоперации из незаконного оборота уже изъято спиртосодержащих жидкостей на сумму более 540 млн грн. И эту работу мы обязательно продолжим", – резюмировал Билан.

Напомним, на сегодняшний день государственное предприятие спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт" является монополистом в производстве и реализации спирта на внутреннем и внешних рынках. В прошлом году оно получило 16 млн грн чистой прибыли, а в 2014 г . было 532 млн грн чистого убытка. Вокруг предприятия последние несколько лет то и дело вспыхивают коррупционные скандалы.

16 ноября 2016 года Кабмин поддержал проект закона "О демонополизации и внедрении рыночных основ функционирования спиртовой отрасли", разработанный Минагрополитики. Этот закон должен дать старт приватизации спиртовой отрасли.

В Украине есть 78 спиртзаводов, из которых на сегодняшний день основная часть не работает. Доля теневого оборота спирта достигает 45%. Считается, что только в прошлом году потери бюджета от неуплаты акциза и НДС теневыми производителями составили около 6 млрд грн.