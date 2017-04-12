Окурок брошенный на мостовую закончился взрывом

Сегодня, 19:00

Скопившиеся в канализации газы сдетонировали в тот момент, когда прохожий бросил сигарету


Всем известно, что брошенный в неудачном месте окурок может привести к пожару, но герой данного ролика не предполагал, что брошенный в дыру на мостовой окурок может привести к взрыву. 

Камера наружного наблюдения зафиксировала, как прохожие используют дырку в дорожном покрытии в качестве мусорника. В один из дней скопившиеся в канализации газы детонировали в ту секунду, когда в отверстие попал окурок сигареты.

Произошел взрыв такой мощности, что образовалась воронка, а фрагменты мостовой травмировали мужчину, который ползком поспешил покинуть место взрыва.
 
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