Окурок брошенный на мостовую закончился взрывом

Всем известно, что брошенный в неудачном месте окурок может привести к пожару, но герой данного ролика не предполагал, что брошенный в дыру на мостовой окурок может привести к взрыву.



Камера наружного наблюдения зафиксировала, как прохожие используют дырку в дорожном покрытии в качестве мусорника. В один из дней скопившиеся в канализации газы детонировали в ту секунду, когда в отверстие попал окурок сигареты.



Произошел взрыв такой мощности, что образовалась воронка, а фрагменты мостовой травмировали мужчину, который ползком поспешил покинуть место взрыва.

