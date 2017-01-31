Опасные заработки: мошенники заставляют заробитчан возить наркотики и ниществовать

На сложной экономической ситуации в Украине все чаще пытаются заработать преступники, работающие на международном уровне. Они вербуют безработных и малообеспеченных граждан якобы на работу за границей, но по факту превращают в преступников или практически рабов.

На днях правоохранители отрапортовали, что поймали банду из четырех молодых украинцев, которая обманом отправила в трудовое рабство в Бразилию восьмерых человек, которые в итоге оказались в тюрьме. Как сообщила нам пресс-служба прокуратуры Киевской области, четверо украинцев заманивали доверчивых граждан работать в Бразилии экскурсоводами для русскоязычных туристов, на деле же заробитчанам пришлось перевозить кокаин из Бразилии в Таиланд. Как уточнил "Сегодня" глава департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Артем Крищенко, пострадавшие были уверены, что перевозят в багаже не наркотики, а некие ценные камни. "У курьеров было обнаружено 25 килограммов кокаина. Несколько задержанных сейчас находятся в тюрьмах Бразилии и Таиланда. Изучается вопрос их экстрадиции", — сообщила нам спикер киевской облпрокуратуры Екатерина Хоменко.

Координатор одной из общественных организаций, Мария Томак, исследующая проблемы подлогов при трудоустройстве, говорит, что за последнее месяцы к ним обращались родственники сотен жертв обмана. "Огромным потоком украинцев вербовали на заработки в Россию, обещая несложную работу и заработки высокие, — говорит Томак. — Заробитчане ехали работать курьерами по доставке книг и товаров, а по прибытии у них отбирали паспорта и заставляли перевозить наркотики". Правда, по словам Марии Томак, после того как в начале декабря силовики Днепропетровской области задержали организаторов одной из банд, число украинцев, задерживаемых в России за наркотики, снизилось".

БОРДЕЛИ И НИЩИЕ. Мы выяснили, что преступники отправляют украинцев не только в наркорабство. Согласно госреестру судебных решений, за прошлый год приговоры получили почти 50 вербовщиков. Львиная доля случаев — это отправка украинок на работы в российские и турецкие бордели. Есть и приговоры, согласно которым вербовщики подыскивали "работяг" в приютах для бездомных, специально выискивая сирот. Последним предлагали раздавать листовки в столицах стран СНГ, оплачивали проезд, а по приезде отбирали паспорта и заставляли просить милостыню в многолюдных местах буквально за еду. Впрочем, есть случаи, когда заробитчане отделываются лишь легким испугом. "В одном из агентств мне предложили работу в Польше на заводе по производству запчастей для быттехники. Приехав на место, увидел, что работать предстоит на свалке металлолома. Слава Богу, меня никто не удерживал, я уехал обратно в Украину", — сказал нам житель Конотопа Александр Гречко.

Вербуют в провинциях

В Нацполиции отмечают, что большинство пострадавших заробитчан — это жители провинциальных городков и сел, где высокий уровень безработицы. "Организаторы схем отправки людей за границу в трудовое рабство хорошо знают, где искать жертв. Где остро стоит проблема свободных вакансий, низкие заработки и люди готовы на любую работу — там и развешивают сомнительные объявления", — рассказали нам в МВД. В госреестре судебных решений, где подробно описаны процессы совершения преступлений, есть примеры, когда вербовщики знакомились со своими жертвами на остановках, в кафе-палатках, в местах ночлега бездомных. Как правило, многие долго не раздумывали — соглашались почти сразу.