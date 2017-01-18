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Педофил получил 11 лет за изнасилование сына в Запорожской области http://www.segodnya.ua/img/article/7895/29_main.1484754831.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/29_tn.1484754831.jpg Происшествия и криминал Мужчина свою вину не признал и даже пытался обжаловать решение суда, подав апелляцию. Однако служители Фемиды стали на сторону мальчика и признали его отца виновным

Педофил получил 11 лет за изнасилование сына в Запорожской области

Сегодня, 18:20

Мужчина свою вину не признал и даже пытался обжаловать решение суда, подав апелляцию. Однако служители Фемиды стали на сторону мальчика и признали его отца виновным

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

В Запорожской области педофил, который поглумился над собственным сыном, отсидит за решеткой 11 лет.

Такое решение вынес суд жителю Бердянска, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

"Так, в августе 2015 года 32-летний Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, проводя время со своим малолетним 11-летним сыном, удовлетворил с ним половую страсть неестественным путем. Во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал, но благодаря правильно выбранной тактике, стороной обвинения полностью опровергнута версия преступника и доказана вина. Суд назначил ему наказание по ч.3 ст.153 УК Украины в виде 11 лет лишения свободы", – рассказали в прокуратуре.

Не согласившись с таким приговором, обвиняемый и его защитник подали апелляцию.  Однако апелляционный суд области оставил приговор суда первой инстанции в силе.

Напомним, сегодня в Запорожье поймали пожилого педофила из Житомира. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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