Педофил получил 11 лет за изнасилование сына в Запорожской области

Мужчина свою вину не признал и даже пытался обжаловать решение суда, подав апелляцию. Однако служители Фемиды стали на сторону мальчика и признали его отца виновным

В Запорожской области педофил, который поглумился над собственным сыном, отсидит за решеткой 11 лет.

Такое решение вынес суд жителю Бердянска, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

"Так, в августе 2015 года 32-летний Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, проводя время со своим малолетним 11-летним сыном, удовлетворил с ним половую страсть неестественным путем. Во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал, но благодаря правильно выбранной тактике, стороной обвинения полностью опровергнута версия преступника и доказана вина. Суд назначил ему наказание по ч.3 ст.153 УК Украины в виде 11 лет лишения свободы", – рассказали в прокуратуре.

Не согласившись с таким приговором, обвиняемый и его защитник подали апелляцию. Однако апелляционный суд области оставил приговор суда первой инстанции в силе.

Напомним, сегодня в Запорожье поймали пожилого педофила из Житомира.