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Почти 800 автомобилей стоят в очередях на границе с Польшей http://www.segodnya.ua/img/article/7854/54_main.1483516232.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/54_tn.1483516232.jpg Происшествия и криминал Только в пункте пропуска "Ягодын авто" "застряли" 200 автомобилей, а на границе с Венгрией и Румынией очередей нет

Почти 800 автомобилей стоят в очередях на границе с Польшей

Сегодня, 09:44

Только в пункте пропуска "Ягодын авто" "застряли" 200 автомобилей, а
на границе с Венгрией и Румынией очередей нет

На границе с Польшей образовались очереди автомобилей. Фото: РБК-Украина
На границе с Польшей образовались очереди автомобилей. Фото: РБК-Украина

В очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 8:00 стояли 780 автомобилей, сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы.

В пункте пропуска "Ягодын авто" – 200 автомобилей, в ПП "Грушив" – 120, в ПП "Рава-Русская", "Краковец" и "Угрынив" – по 100. В ПП "Устылуг" – 70, в ПП "Смильныця" – 60 и в ПП "Шегини" – 30 транспортных средств.

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Косыно"- 20 автмобилей, в ПП "Лужанка" – 10.

На границе с Венгрией и Румынией очередей нет.
Польша, Украина, граница, пробка, пункт пропуска

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Источник:

Интерфакс-Украина

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