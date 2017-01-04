Почти 800 автомобилей стоят в очередях на границе с Польшей

Только в пункте пропуска "Ягодын авто" "застряли" 200 автомобилей, а на границе с Венгрией и Румынией очередей нет

В очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 8:00 стояли 780 автомобилей, сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы.



В пункте пропуска "Ягодын авто" – 200 автомобилей, в ПП "Грушив" – 120, в ПП "Рава-Русская", "Краковец" и "Угрынив" – по 100. В ПП "Устылуг" – 70, в ПП "Смильныця" – 60 и в ПП "Шегини" – 30 транспортных средств.



На границе с Венгрией в пункте пропуска "Косыно"- 20 автмобилей, в ПП "Лужанка" – 10.



На границе с Венгрией и Румынией очередей нет.