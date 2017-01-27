Под Киевом перекрыли канал перевозки наркотиков в РФ (фото)

В ходе проведения обысков было изъято 11 кг марихуаны элитных сортов

Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками СБУ на таможенном пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области обнаружила машину, в которой находилось 6 кг каннабиса элитных сортов.

Правоохранительными органами проведено одновременно шесть обысков по месту жительства сообщников злоумышленника, который перевозил запрещенные наркотовары. В частности, следственные действия прошли в Киевской, Черкасской, Сумской и Кировоградской областях.

В ходе проведения обысков было изъято 11 кг марихуаны элитных сортов и обнаружены места ее выращивания, где изъято 85 кустов каннабиса. Кроме того, правоохранителями уничтожены места посева наркотических средств.

Стоимость изъятой продукции на черном рынке России составляет более 8 млн гривен.

Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении курьеру и организаторам преступной схемы по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств), ч. 3 ст. 307 (сбыт наркотических средств) и по ч. 3 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств) УК Украины.

Напомним, правоохранители обнаружили в квартире столичной многоэтажки наркопритон.