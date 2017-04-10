Под Киевом уроженец Узбекистана пытался взорвать бизнесмена

Вчера, 12:01

У подозреваемого в авто нашли пистолет и женский парик

 

У мужчины в авто нашли женский парик. Фото: kyiv.npu.gov.ua
У мужчины в авто нашли женский парик. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Под Киевом за попытку убийства предпринимателя задержали подозреваемого.

Оперативники Главного управления полиции Киевщины совместно со своими коллегами из Киево-Святошинского района задержали мужчину, который пытался лишить жизни частного предпринимателя. В течение почти двух лет он терроризировал свою жертву, преследовал, подкладывал взрывчатку, присылал в его адрес ритуальные венки.

Так, в конце 2015 года к правоохранителям обратился житель Софиевской Борщаговки и сообщил о том, что неизвестный прикрепил предмет, похожий на гранату, к двери его автомобиля. Специалисты-эксперты установили, что граната "РГД-5", которая была изъята с места происшествия, является боевой.

В мае прошлого года предприниматель обратился с аналогичным заявлением. На этот раз неизвестные подложили самодельное взрывное устройство у офисного помещения и устроили взрыв. К счастью, из людей никто не пострадал.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили, что в течение длительного времени за частным предпринимателем следит неизвестный крепкого телосложения.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщил глава полиции Киевщины Дмитрий Ценов, как только подозреваемый появился у офиса потерпевшего, его сразу задержали полицейские. Им оказался 53-летний уроженец Узбекистана, житель Киевской области. Государственные номерные знаки на автомобиле, на котором передвигался мужчина, были изменены на другие и не соответствовали действительности.

В салоне авто оперативники обнаружили и изъяли газовый пистолет "Форд" и патроны к нему, пластиковую коробку с металлическими орудием для прокалывания автомобильных покрышек, зеркало с ручкой для осмотра труднодоступных мест, женский парик.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.15 и по ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до пятнадцати лет. Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, судом Киево-Святошинского района ему избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается досудебное расследование
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Источник:

"Сегодня"

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