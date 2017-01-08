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Под Одессой в жилом доме прогремел взрыв: двое погибших http://www.segodnya.ua/img/article/7862/80_main.1483860837.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/80_tn.1483860837.jpg Происшествия и криминал В результате взрыва разрушена большая часть дома площадью около 70 кв. м

Под Одессой в жилом доме прогремел взрыв: двое погибших

Сегодня, 09:30

В результате взрыва разрушена большая часть дома площадью около 70 кв. м

Под Одессой произошел взрыв в доме с последующим возгоранием. Фото: из открытых источников
Под Одессой произошел взрыв в доме с последующим возгоранием. Фото: из открытых источников

В Одесской области произошел взрыв в частном одноэтажном доме, в результате чего погибли два человека.  Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Согласно сообщению, взрыв прогремел сегодня ночью около 00:50.

"В результате взрыва и разрушения строительных конструкций дома погибли 2 человека. Из-под завалов бойцы ГосЧС Украины спасли пожилую женщину", – отмечается в сообщении.

Пожар площадью 50 кв. м. был ликвидирован около 2:00. В результате взрыва разрушена большая часть дома площадью около 70 кв. м.

Сейчас устанавливается причина взрыва.

При этом стоит отметить, что в каком именно населенном пункте произошел взрыв, в ГосЧС пока не уточняют.
Одесса, пожар, взрыв, погибли, бойцы, госчс

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