Под суд отправили отчима, который до смерти избил 4-летнего мальчика

Отчим нанес мальчику не менее 10 ударов в голову, правую почку и правую стопу, но своей вины так и не признал

В Кременчуге Полтавской области будут судит мужчину за избиение 4-летнего мальчика.

"По заключению двух судебно-медицинских экспертиз, отчим нанес мальчику не менее 10 ударов в голову, правую почку и правую стопу, но своей вины во время досудебного расследования он так и не признал. Сейчас обвиняемый находится под стражей", – сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Напомним, 21 ноября 2016 в реанимацию был доставлен 4-летний мальчик в состоянии комы с многочисленными телесными повреждениями. Малыш умер не приходя в сознание.

32-летний отчим заявил, что ребенок просто упал и травмировался в ванной комнате. О рукоприкладстве мужчина рассказал своей сожительнице только тогда, когда забирал ее из родильного дома.