Под суд отправили отчима, который до смерти избил 4-летнего мальчика

Сегодня, 18:07

Отчим нанес мальчику не менее 10 ударов в голову, правую почку и правую стопу, но своей вины так и не признал

Под суд отправили отчима, который до смерти избил 4-летнего мальчика

В Кременчуге Полтавской области будут судит мужчину за избиение 4-летнего мальчика.

"По заключению двух судебно-медицинских экспертиз, отчим нанес мальчику не менее 10 ударов в голову, правую почку и правую стопу, но своей вины во время досудебного расследования он так и не признал. Сейчас обвиняемый находится под стражей", – сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Напомним, 21 ноября 2016 в реанимацию был доставлен 4-летний мальчик в состоянии комы с многочисленными телесными повреждениями.  Малыш умер не приходя в сознание. 

32-летний отчим заявил, что ребенок просто упал и травмировался в ванной комнате. О рукоприкладстве мужчина рассказал своей сожительнице только тогда, когда забирал ее из родильного дома. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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