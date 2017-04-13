Подробности ночного взрыва в Виннице: погибший солдат приехал с военных учений

Сегодня, 17:36

Парень взял краткосрочный отпуск на 10 дней. Приехав в Винницу, он достал из сумки предметы, похожие на дымовые шашки, и после этого прогремел взрыв


Погибший в результате взрыва в Виннице солдат приехал в город с военных учений.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратура области. 

"Установлено, что двое солдат поехали в краткосрочный отпуск сроком на 10 суток и прибыли на центральный автовокзал с военного полигона "Широкий Лан", где проходили военные учения. После чего, встретившись с гражданским лицом, они направились во дворец искусств "Заря". Там, один из солдат достал из сумки 2 предмета похожих на дымовые шашки и после этого прогремел взрыв", – сообщили в прокуратуре.

Пострадавшие доставлены в отделение неотложной хирургии больницы скорой медицинской помощи. Тело погибшего солдата направлено на экспертизу.

При осмотре личных вещей погибшего обнаружены две дымовые гранаты, пустой тубус от РПГ-26, три предохранители УЗРГ, четыре патрона.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Погибший 20-летний солдат занимал должность оператора противотанкового отделения.

Напомним, взрыв в Виннице прогремел сегодня, около 2.25, на улице Замостянской. В результате ЧП погиб 20-летний солдат воинской части. Еще трое его знакомых, среди которых 16-летняя девушка, получили осколочные ранения.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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