Подробности стрельбы в Конотопе: депутат был трезв

По данным полиции, мужчина сделал один выстрел из травматического оружия

Депутат областного совета, который открыл огонь по людям в Конотопе, сдал кровь на наличие алкоголя. В результате теста алкоголь у него в крови не обнаружен. Об этом сообщила спикер полиции Сумской области Эльвира Биганова в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Был проверенный депутат, он сдал кровь на наличие алкоголя. Алкоголь в крови у него не обнаружен. Сейчас все участники конфликта дают объяснения", – заявила Биганова.

Также она добавила, что у депутата было зарегистрированное травматическое оружие.

"Это травматическое оружие. Оно зарегистрировано, находится у него на законных основаниях. Установлено, что он сделал один выстрел, ни в кого не попал", – заявила спикер полиции.

Как сообщал 17 июня мэр города Конотоп Артем Семенихин, депутат областного совета Сергей Демеха в состоянии алкогольного опьянения приставал к девушке в центре города. Когда люди вступились за нее, народный избранник начал стрелять по ним из персонального оружия.