Поезд разорвал пополам грузовик почтовой службы (видео)

Полиция штата Юта расследует столкновение грузового поезда и грузовика почтовой службы FedEx. В результате сильного удара грузовик буквально разорвало пополам. На кадрах можно видеть коробки разлетающиеся из кузова автомобиля.



Стражи порядка выясняют причину произошедшего. Судя по опубликованным ниже кадрам, не сработали светофор и шлагбаумы, которые были подняты в момент столкновения. Кроме того, не была активирована система звукового предупреждения.