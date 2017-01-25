Поезд разорвал пополам грузовик почтовой службы (видео)

Сегодня, 10:00

Столкновение произошло на железнодорожном переезде. Водитель грузовика не заметил приближающийся состав


Полиция штата Юта расследует столкновение грузового поезда и грузовика почтовой службы FedEx. В результате сильного удара грузовик буквально разорвало пополам. На кадрах можно видеть коробки разлетающиеся из кузова автомобиля. 

Стражи порядка выясняют причину произошедшего. Судя по опубликованным ниже кадрам, не сработали светофор и шлагбаумы, которые были подняты в момент столкновения. Кроме того, не была активирована система звукового предупреждения. 

 
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