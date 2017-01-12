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Погоня в Запорожье: копы остановили внедорожник пулями (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7875/36_main.1484213730.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/36_tn.1484213730.jpg Происшествия и криминал Полицейские выстрелили 11 раз, в результате были повреждены три колеса Toyota Highlander, водителя и пассажиров авто задержали 

Погоня в Запорожье: копы остановили внедорожник пулями (видео)

Сегодня, 11:35

Полицейские выстрелили 11 раз, в результате были повреждены три колеса Toyota Highlander, водителя и пассажиров авто задержали 


Полицейские открыли стрельбу по авто пьяного дебошира. Видео: патрульная полиция

В Запорожье произошла полицейская погоня со стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

11 января на площади Маяковского, около 1 часа ночи, патрульные заметили водителя и пассажиров автомобиля Toyota Highlander, которые вели себя подозрительно, нецензурно ругались в сторону полицейских и показывали неприличные жесты. После чего сели в машину и скрылись на высокой скорости в неизвестном направлении.

Патрульные поехали за ним и дали указание водителю остановиться световыми и звуковыми сигналами. Однако водитель наоборот увеличил скорость и пытался скрыться, создавая риски аварийных ситуаций.

"Через полчаса инспекторы заметили машину уже в Днепровском районе на перекрестке улиц Котляревского и Ватутина. Патрульными приняли решение о задержании транспортного средства. Когда автомобиль на высокой скорости входил в поворот на улице Ватутина, он совершил выезд за пределы проезжей части и едва не сбил одного из инспекторов. Согласно ст. 46 ЗУ "О национальной полиции" патрульные полицейские приняли решение остановить автомобиль, применив огнестрельное оружие, путем повреждения авто", – сообщает правоохранители.

Отмечается, что копы совершили 11 выстрелов, в результате которых были повреждены три колеса Toyota Highlander. Никто не пострадал.

"В результате происшествия патрульные полицейские заблокировали автомобиль и задержали 24-летнего водителя и двух пассажиров, 23-х и 24-х лет. На водителя составили админматериалы: протоколы по ст. 130 (управление в состоянии опьянения – у мужчины обнаружили в крови 1,05 промилле), по ст. 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке), по ст. 124 (нарушение ПДД повлекшее ДТП)", – рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

На место вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, в элитном коттеджном городке под Днепром 7 января вооруженные люди проникли в особняк и взяли в заложники охранников. В результате нападения охранники получили тяжелые огнестрельные ранения туловища и живота. Кроме того  был обстрелян служебный автомобиль полицейских – по нему выпустили более семи пуль.  
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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