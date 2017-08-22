Погоня в Запорожье: мотоциклист "под кайфом" на скорости убегал от патрульных

Инспекторы обнаружили у мотоциклиста четыре пакета с наркотиками

Водитель мотоцикла "под кафом" устроил гонки с копами в Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

"Автопатруль заметил мотоцикл на улице Счастливой. На нем передвигался человек в шлеме и защитном костюме. Когда он увидел патрульный автомобиль, начал убегать в направлении улицы Рабочей. На звуковые обращение об остановке транспортного средства он не реагировал и пытался убежать через частный сектор. Однако водитель не справился с управлением и упал. После чего сразу встал и начал бежать, однако его догнали и задержали", – рассказывают правоохранители.

Инспекторы обнаружили у мотоциклиста четыре пакета с веществом, похожим на наркотическое.

Вещества изъяли следователи и направили на экспертное исследование.

По базам данных патрульные выяснили, что мужчина уже привлекался к ответственности по ст. 307 УК ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

Фото: полиция

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Во время общения с задержанным инспекторы обнаружили явные признаки наркотического опьянения. От осмотра в медицинском учреждении он отказался в присутствии свидетелей.

На мужчину составили административные материалы по ч. 6 ст. 121 ("Управление незарегистрированным транспортом"), по ч. 1 ст. 126 КУоАП ("Управление без документов"), протокол по ст.122-2 КУоАП ("Невыполнение требования об остановке") и по ст.130 КУоАП ("Управление в состоянии опьянения").

Фото: полиция

Мотоцикл эвакуировали на штрафплощадку.

Напомним, в Одессе полицейские с погоней задержали пьяного водителя Hyundai, который на скорости убегал от патрульных.