Пограничники поймали дезертира, который пытался бежать в Беларусь

Сегодня, 16:04

41-летний гражданин Украины уже год находится в розыске

Фото: 368.media
Фото: 368.media

В Черниговской области пограничники задержали дезертира, который пытался незаконного пересечь границу с Беларусью.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Черниговского пограничного отряда.

Согласно информации, на участке отдела пограничной службы "Днепровское" при попытке нарушения государственной границы из Украины в Республику Беларусь пограничники задержали мужчину, который не имел при себе никаких документов.

В ходе проверки установлено, что 41-летний гражданин Украины с мая 2016 находится в розыске за дезертирство из одной из частей Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий на Донбассе.

За нарушение пограничного режима и попытку нарушения государственной границы правонарушитель привлечен к административной ответственности по статьям 202 и 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. После проведения соответствующих мероприятий задержанный передан представителям зонального отделения военной службы правопорядка Черниговского гарнизона.
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