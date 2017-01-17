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Полицейская погоня в Полтаве: копы уложили на землю пьяного водителя (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7889/61_main.1484647847.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/61_tn.1484647847.jpg Происшествия и криминал Убегая от правоохранителей, мужчина сбил полицейского. Преследовали водителя  сразу несколько экипажей

Полицейская погоня в Полтаве: копы уложили на землю пьяного водителя (видео)

Сегодня, 12:10

Убегая от правоохранителей, мужчина сбил полицейского. Преследовали водителя  сразу несколько экипажей


В Полтаве пьяный водитель Volkswagen Passat пытался скрыться от правоохранителей.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, копы заметили правонарушителя на улице Харьковское шоссе. Водителя пытались остановить, однако он начал убегать и сбил полицейского.

Преследование правонарушителя начали несколько экипажей правоохранителей.

"Несколько экипажей инспекторов продолжили преследование правонарушителя, который неоднократно создавал аварийные ситуации на дороге. Водителя остановили и задержали для составления соответствующих материалов в селе Зеленковка Чутовского района", – отменчают правоохранители.

На 50-летнего мужчину составили административные протоколы по статьям 130 (управление автомобилем в нетрезвом состоянии), 122-2 (невыполнение требования об остановке транспортного средства) и 122-4 (создание аварийной ситуации).

Напомним, 11 января в Запорожье полицейские с погоней и стрельбой задержали пьяного дебошира. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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