Полицейского-наркомана под "кайфом" задержали в Запорожской области (видео)

Оперуполномоченного уголовного розыска Мелитопольского райотдела Нацполиции в Запорожской области разоблачили в торговле наркотиками.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что старший лейтенант полиции планировал организовать в городе канал сбыта психотропного препарата метамфетамин местным наркозависимым. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт продажи злоумышленником наркотика на более чем пять тысяч гривен. Оперативники СБ Украины задержали полицейского у здания райотдела при попытке реализации метамфетамина на почти 14 тысяч гривен", – рассказали в СБУ.

Отмечается, что на момент задержания полицейский находился в состоянии наркотического опьянения и уже длительное время употребляет наркотики.

Открыто уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Напомним, в середине января задержали работников прокуратуры Запорожской области за сбыт и употребление наркотиков.

Прокурор-наркоман одной из местных прокуратур Запорожья организовал наркопритон в собственной квартире и постоянно употреблял запрещенные вещества. Его задржали непосредственно во время склонения лица к употреблению психотропа.