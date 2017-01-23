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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Японии (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7906/82_main.1485122630.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/82_tn.1485122630.jpg Происшествия и криминал В японском городе Арида префектуры Вакаяма на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Японии (видео)

Сегодня, 11:31

В японском городе Арида префектуры Вакаяма на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар


В воскресенье из-за крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Японии, в городе Оита префектуры Вакаяма, были эвакуированы более 500 человек. В рекомендации об эвакуации вынесены примерно для 3 тысяч человек.
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