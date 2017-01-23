Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Японии (видео)
В японском городе Арида префектуры Вакаяма на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар
В воскресенье из-за крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Японии, в городе Оита префектуры Вакаяма, были эвакуированы более 500 человек. В рекомендации об эвакуации вынесены примерно для 3 тысяч человек.
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