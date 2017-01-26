Правоохранители ликвидировали канал торговли людьми в Киевской области

Правоохранителями была разоблачена и задержана группа торговцев людьми, переправлявших граждан Украины в Бразилию и Таиланд с целью вовлечения их в преступную деятельность, связанную с незаконной перевозкой наркотиков. Операция проводилась сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киевской области при участии работников Следственного управления, областной прокуратуры и бойцов полка полиции особого назначения "Миротворец". Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

По словам руководителя Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Андрея Ткача, четверо молодых людей в возрасте 20-25 лет, подыскивали и вербовали жителей Киевской области, пользуясь их тяжелым материальным положением. Злоумышленники обманывали людей, предлагая им "законную" и высокооплачиваемую работу за границей. Далее обманутых украинцев отправляли на другой материк, где неизвестные втягивали их в преступную деятельность.

Фото: Пресс-служба Национальной полиции Киевской области

Сами того не подозревая, жертвы злоумышленников становились наркокурьерами. По предварительной договоренности они перевозили из Бразилии в Таиланд ценный тщательно упакован багаж: драгоценные камни, произведения искусства, документы и прочее. Уже в аэропортах люди узнавали, что на самом деле в чемоданах был кокаин в особо крупных размерах – от 5-ти до 7-ми кг.

Как удалось установить, за каждую отправку дельцы получали от 500 до 1000 долларов США. В то же время от их "бизнеса" пострадали восемь граждан Украины возрастом 20-25 лет, из них пятеро сейчас находятся в тюрьмах Бразилии и Таиланда.

Фото: Пресс-служба Национальной полиции Киевской области

Правоохранители провели 9 санкционированных обысков, во время которых обнаружили, изъяли и направили на экспертизу около 5 граммов "каннабиса". Сейчас все задержанные находятся под стражей. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины, санкции которой предусматривают лишение свободы от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества. В то же время продолжается досудебное расследование и мероприятия по установлению других возможных причастных к организации и функционированию данного "бизнеса".