Правоохранители задержали вооруженную преступную группу, на счету которой убийства "валютчиков"

Вчера, 22:47

Сегодня материалы дел будут переданы в суд

Правоохранители задержали вооруженную преступную группу, фото zanoza-news.com
Правоохранители задержали вооруженную преступную группу, фото zanoza-news.com

Правоохранители задержали вооруженную преступную группу, на счету которой убийства "валютчиков". Об этом заявил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба ведомства.

"Группа совершала убийства граждан, которые занимаются незаконным оборотом валюты. Первое убийство, которое мы раскрыли вчера, случилось 10 октября в Хмельницком. Мужчину убили при подходе к своему дому. А 13 декабря при похожих обстоятельствах в Черкассах, во время так называемого "обмена валюты", в своем автомобиле был застрелен гражданин 1977 года рождения", – отметил он.

По словам Князева, преступную группу, которая состояла из четырех человек, задержали вчера, 24 января. Сегодня же материалы будут направлены в суд.

При этом Князев добавил, что большинство из задержанных уже были ранее судимы за насильственные преступления.

"Избрать меру пресечения в виде ареста, и надеемся, что суд нас поддержит. Доказательств достаточно", — отметил он.

Примечательно, за умышленное убийство двух человек злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение – ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
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"Сегодня"

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